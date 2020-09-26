Москва, , 17:59 — REGNUM В России цена на электроэнергию вырастет для населения в июле 2021 года на 5%, на газ — на 3%. Об этом говорится в трехлетнем макропрогнозе Минэкономразвития, опубликованном на сайте ведомства.

Так, прогноз предусматривает рост регулируемых тарифов сетевых организаций для промышленности в период 2021—2023 годов на 3% ежегодно.

«В целях снижения объёма перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе размер индексации тарифов на передачу электрической энергии населению в среднем по РФ сохранится на уровне 5% ежегодно», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября в РФ вступили в силу новые правила поверки счетчиков, предполагающие подтверждение факта контроля только в электронном виде.

Ранее также сообщалось, что лидерами среди регионов России по доле расходов населения на коммунальные услуги стали Коми, Чукотский автономный округ, Магаданская и Рязанская области, а также Камчатский край.

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