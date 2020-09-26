Ханты-Мансийск, , 17:54 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) врачей, работающих с пациентами, заражёнными коронавирусом, привили вакциной «Гам-Ковид-Вак», разработанной научно-исследовательским центром имени Гамалеи. Об этом сообщает ТРК «Сургутинтерновости».

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Отмечается, что первая партия вакцины рассчитана на 42 человека. Прививка ставится в два этапа и ревакцинация происходит через три недели. Перед прививкой врачи сдали анализы на антитела, измерили температуру, прошли осмотр терапевта.

После постановки прививки иммунитет от коронавируса формируется на срок до двух лет, утверждают создатели вакцины.

Напомним, что Сургут является не только самым крупным городом в ХМАО, но и крупнейшим очагом коронавирусной инфекции.

Всего с начала пандемии в Югре на 26 сентября зарегистрировано 21 934 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 20 873 человека, 185 пациентов с COVID-19 скончались.

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