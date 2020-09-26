Москва, , 17:15 — REGNUM Представители Росатома и Индии приступили к переговорам о выборе площадки для строительства новой АЭС в республике. Об этом 26 сентября в интервью «России 24» заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

«Мы, конечно, сейчас уже предметно обсуждаем с Индией новую площадку для дальнейшего расширения нашей стройки», — сказал Лихачев.

Также он отметил, что работа Росатома в Китае идет с опережением графика как по этапам, так и по выручке.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года во время визита премьер-министра Индии Нарендры Моди во Владивосток российская сторона заявила, что намерена построить в южноазиатской стране более 20 новых атомных энергоблоков. Данный план рассчитан на 20 лет.

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