Москва, , 15:39 — REGNUM Китайский автопроизводитель Haval заключил специальный инвестиционный контракт с Министерством промышленности и торговли РФ на локализацию производства в России. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров заявил, что компания Haval стала первым китайским автопроизводителем, заключившим такой контракт. Объём инвестиций китайской компании в локализацию производства в России составит 42,4 млрд рублей.

Завод Haval в Тульской области был запущен в июне 2019 года. Производственная мощность завода составляет 80 тысяч автомобилей в год, в будущем мощность будет повышена до 150 тысяч единиц в год. В настоящее время включает в себя цеха штамповки, сварки, покраски, сборки и производства комплектующих.

В рамках нового инвестконтракта на заводе Haval будет запущено производство двигателей. Планируется, что он будет обеспечивать производство и сборку двигателей для 90% автомобилей Haval, производимых в России. Ожидается, что строительство будет завершено в 2022 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне и августе 2020 года самым продаваемым китайским кроссовером в России стала модель Haval F7.

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