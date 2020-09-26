Ижевск, , 14:13 — REGNUM Заместитель Генерального прокурора РФ Серей Зайцев объявил предостережение главе муниципального образования «Якшур — Бодьинский район» о недопустимости несвоевременной оплаты по муниципальному контракту. Об этом стало известно в ходе круглого стола, прошедшего в республике, на котором обсуждены вопросы состояния законности в сфере защиты прав предпринимателей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Уточняется, что выплата должна была составить 259 тыс. рублей.

Кроме того, представитель федерального ведомства услышал жалобы на ненадлежащую работу судебных приставов по взысканию задолженности за оказанные услуги ЖКХ. Один из предпринимателей сообщил об отказе арендодателем снижения арендной платы в связи с закрытием организации в период действия ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, также в ходе визита в Удмуртию Зайцев вместе с главой республики Александром Бречаловым провели личный прием граждан. Всего на прием пришли 54 жителя республики. В частности, к замгенпрокурора обращались по вопросам восстановления прав участников долевого строительства жилья, прав граждан в сфере ЖКХ, оплаты труда и прохождения отопительного сезона 2020−2021 годов.