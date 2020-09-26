Курган, , 11:03 — REGNUM Курганские энергетики настаивают на лукавстве областных и муниципальных чиновников Зауралья относительно их заявлений о начале отопительного сезона в регионе. Это следует из подробного ответа пресс-службы ПАО «Курганская генерирующая компания» на тезисы главы департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области Ирины Гагариной, обнародованные ею на пресс-конференции 24 сентября 2020 года.

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«Идёт много спекуляций на тему создания ПАО «КГК» дочерних компаний и возможного многократного увеличения тарифа на теплоснабжение в Кургане, Шадринске и Шадринском районе. В ноябре 2019 года ПАО «КГК» были созданы две дочерние организации — ООО «Курганские теплоэнергетические системы» и ООО «Шадринские тепловые сети». Хотим особо подчеркнуть, что выделение активов, участвующих только в производстве тепла, призвано обеспечить прозрачность тарифного регулирования на реальном экономически обоснованном уровне. Разве не к этому призывали нас некоторые руководители органов исполнительной власти Курганской области последние несколько лет? Все сделки по передаче имущества ООО «Курганские теплоэнергетические системы» (ООО «КТЭС») и ООО «Шадринские тепловые сети» (ООО «ШТС») были проведены в соответствии с законодательством, с уведомлением антимонопольного органа. Необходимо отметить информацию Ирины Гагариной о судебных разбирательствах властей региона по поводу создания ООО «ШТС» и ООО «КТЭС». Хотя, постойте, их же нет! К сожалению, это ещё одна недостоверная информация чиновников с целью прикрыть свои ошибки», — сообщается в ответе ПАО «Курганская генерирующая компания» (КГК).

Заявления об установлении нового тарифа ООО «ШТС» направило в областной департамент в марте, а ООО «КТЭС» — в апреле 2020 года. Не перед самым отопительным сезоном, как уверяют чиновники. ПАО «КГК» и его дочерние компании уже почти полгода на всех уровнях рассказывают об отсутствии тарифа на тепло, подчёркивают энергетики.

«Как и все ресурсоснабжающие организации страны, мы используем закон «О теплоснабжении», «Основы ценообразования в сфере теплоснабжения» и методические указания Федеральной службы по тарифам. Хочется задать вопрос регулирующему органу: а вы разве нет?» — спрашивают в своём ответе ресурсники.

Также интересен вопрос о несправедливой якобы сверхвыручке в один миллиард рублей и расходах на заработную плату сотрудников и хозяйственную деятельность. По информации энергетиков, «размер предпринимательской прибыли в тарифе на теплоснабжение не может превышать 5%, и в отношении ПАО «КГК» такая прибыль вообще никогда не включалась в тариф».

В ПАО «КГК» задаются вопросами справедливости ныне существующего тарифа, где учтённый уровень заработной платы рабочих в Шадринском районе составляет 10 300 рублей, что ниже прожиточного минимума.

«На сырьё и материалы на ремонтную кампанию для такого города, как Шадринск, 10 млн рублей — это справедливо? Отсутствие в тарифе на протяжении семи лет инвестиционной составляющей, которая помогла бы провести необходимый капитальный ремонт сетей, — это справедливо?» — вопрошают энергетики.

Заявления Ирины Гагариной о завышении тарифов теплоснабжающими компаниями «в действительности призваны снять с департамента ответственность за набирающее остроту социальное напряжение в условиях почти случившегося срыва отопительного сезона», считают в пресс-службе ПАО «КГК».

"В своём публичном выступлении Гагарина намеренно не уделила достаточного внимания наличию предельных индексов превышения размера платы за коммунальные услуги, установленных для населения по муниципальным образованиям и по субъекту в целом. В этом свете озвученные ею цифры теряют свою правдоподобность, поскольку они не могут быть разрешены к утверждению в силу закона, а директору департамента в случае их утверждения грозит как минимум получение предписания от ФАС России», — сообщают энергетики.

Заверения директора департамента Ирины Гагариной о намерении дочерних «КГК» ООО получить сверхприбыль за счёт населения и бюджета области «на поверку оказались попыткой департамента отвлечь внимание от своей не слишком благовидной деятельности», сообщают в ПАО «КГК».

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«В нарушение всех предусмотренных законом процедур, решения об установлении тарифов ни по городу Кургану, ни по городу Шадринску не приняты. В течение указанного времени уполномоченный орган власти даже не изучил содержание представленных документов, ограничившись указанием на невозможность открытия тарифных дел до включения компаний в реестр субъектов естественных монополий. А теперь, после начала отопительного периода, местная власть просит прокуратуру разобраться с предприятием, у которого до сих пор нет законных оснований начать теплоснабжение потребителей. Хочется напомнить руководству департамента и органов местного самоуправления, что в их адрес были направлены разъяснения ФАС России о том, что осуществление деятельности по теплоснабжению в отсутствие тарифа, установленного уполномоченным органом государственной власти, является нарушением антимонопольного законодательства и законодательства о государственном регулировании цен (тарифов).

В итоге энергетики «вынуждены констатировать, что чиновники, ответственные за жилищно-коммунальное хозяйство городов, в очередной раз пытаются найти «крайнего» и переложить на него ответственность».

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