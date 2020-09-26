Москва, , 05:39 — REGNUM Новый карантин, который может быть введен в России из-за вероятного наступления второй волны коронавируса, может привести к гибели кинотеатров как отрасли, заявил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина – все новости»

«Вторая волна коронавируса, очевидно, добьет отрасль — еще одного карантина кинотеатры не переживут», — сказал глава организации, слова которого приводит РБК.

Березин отметил, что российские кинопрокатчики готовятся к очередному закрытию из-за увеличения числа случаев заражения коронавирусом. Так, они прописывают специальные условия в трудовых контрактах, а также более щепетильно относятся к договоренностям с арендодателями.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября стало известно, что, согласно опросу ВЦИОМ, большинство жителей РФ (75%) после снятия карантина не посещали и не собираются посещать кинотеатры.

Читайте ранее в этом сюжете: Три четверти жителей РФ не ходят в кинотеатры после пандемии