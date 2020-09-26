Тегеран, , 08:52 — REGNUM 24 сентября был начат процесс строительства первого отечественного нефтеперерабатывающего завода в Бандар-Аббасе в присутствии командующего силами иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майора Хосейна Салами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 25 сентября.

В ходе церемонии Салами отметил, что строительство нефтеперерабатывающего завода прокладывает путь к реализации политики самодостаточности и экономической независимости Исламской Республики Иран. Далее он сообщил, что КСИР контролирует по стране более 220 крупных инфраструктурных проектов, и, несмотря на санкции, ни один проект не был остановлен.

Директор строительного штаба «Хатам аль-Анбия» Саид Мохаммад также заявил, что нефтеперерабатывающий завод будет иметь производственную мощность 120 000 баррелей природного газового конденсата в сутки, отметив, что проект осуществляется в рамках лозунга «Скачок производства», выдвинутого Верховным лидером аятоллой Али Хаменеи на текущий иранский год.