Тегеран, , 09:01 — REGNUM 25 сентября посол Ирана в Таджикистане Мохаммад таки Сабери подчеркнул важность расширения сотрудничества между Тегераном и Душанбе для устранения экономического ущерба, вызванного коронавирусной инфекцией (COVID-19). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Об этом Сабери заявил во время встречи в столице Таджикистана со спикером парламента Таджикистана Махмадтоиром Зокирзодой. Посол Ирана отметил, что текущее взаимное сотрудничество между двумя странами ещё далеко от существующего потенциала.

Таджикский спикер, в свою очередь, сослался на давние отношения между двумя государствами и подчеркнул, что Иран был одной из первых стран, признавших независимость Таджикистана.

Зокирзода отметил роль межпарламентских отношений и заявил, что создание парламентской группы дружбы между двумя странами может послужить ключевым шагом для активизации двусторонних отношений.