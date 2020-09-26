Лима, , 01:38 — REGNUM Международное авиасообщение, которое было запрещено в Перу более шести месяцев назад из-за пандемии нового коронавируса, возобновится с 5 октября, объявил перуанский президент Мартин Вискарра, сообщает агентство ANDINA.

Мартин Вискарра Ministerio de Relaciones Exteriores

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При этом пассажиров обяжут соблюдать ряд правил, которые будут обнародованы министерством транспорта и министерством здравоохранения страны. По словам Вискарры, на начальном этапе рейсы будут осуществляться только в ряд соседних государств и обратно.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября министр здравоохранения Перу Луис Суарес заявил, что в стране могут произойти вспышки второй волны COVID-19.

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