Тегеран, , 21:13 — REGNUM Иран нарастил экспорт нефти в сентябре, несмотря на санкции США и их союзников, 25 сентября сообщает агентство Reuters.

Флаг Ирана Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Экспорт сейчас очень высок. В этом месяце мы видим около 1,5 млн баррелей нефти и конденсата в сутки. Это уровни, которых мы не видели уже полтора года» , — заявил агентству представитель TankerTrackers Самир Мадани.

По информации TankerTrackers, это вдвое больше, чем Иран экспортировал в августе — экспорт нефти и конденсата из Ирана в прошлом месяце оценивается примерно в 750 000 баррелей в сутки.

Две другие аналитические компании, представители которых комментировали вопрос анонимно, также отмечают резкий рост иранского экспорта. Однако разброс называемых цифр слишком широк, чтобы сделать однозначный вывод.

Так, представители одной из компаний заявили, что объем экспорта Ирана в сентябре составил 400 000 баррелей нефти в сутки. Однако они оценивают рост по сравнению с прошлым месяцем как четырехкратный.

Аналитики отмечают, что Иран экспортирует значительную часть нефти иностранными судами и всё чаще грузит нефть в море с танкера на танкер, что затрудняет отслеживание поставок.

Впрочем, Иран ещё далек от восстановления своего нефтяного экспорта до уровня 2018 года. До выхода США из «ядерной сделки» и ужесточения санкций по Ирану экспорт страны составлял до 2,5 млн баррелей в сутки.

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