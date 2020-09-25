Лондон, , 20:06 — REGNUM Нефть Brent установилась вблизи отметки $42 за баррель в ходе торгов 25 сентября, с небольшими колебаниями в минус и плюс от прошлого закрытия.

К настоящему моменту ноябрьские фьючерсы Brent подешевели на два цента (0,05%), до $41,92 за баррель. Диапазон торгов Brent составляет $41,52 — $42,31 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы WTI подешевели на пять центов (0,12%), до $40,26 за баррель. Диапазон WTI — от $39,72 до $40,62 за баррель.

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