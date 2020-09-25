Токио, , 19:54 — REGNUM Ресторанная сеть японской кухни Nobu попросила не осуществлять транзакций, подобных тем, что провернул президент и владелец группы компаний Crocus Group, российский и азербайджанский предприниматель Араз Агаларов, пишет 25 сентября Forbes.

По данным журнала, о действиях Агаларова, которые не понравились Nobu, сообщает Buzzfeed. Как отмечает интернет-издание, Агаларов перевёл со счетов Crocus Group на счета Nobu $600 тысяч.

Это было сделано через офшорные компании Nobu, сооснователем которой является звезда Голливуда Роберт Де Ниро, в период между 2014 и 2017 гг.

Транзакции были помечены как подозрительные: на чистую воду дело вывело американское спецподразделение по борьбе с финансовыми преступлениями в составе минфина — FinCEN.

Напомним, Nobu насчитывает свыше четырёх десятков заведений — не только ресторанов, но и гостиниц — в 20 странах. Два из них находятся в Москве и управляются Crocus Group.