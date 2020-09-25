Москва, , 19:21 — REGNUM Сальдированный финансовый результат российских организаций (прибыль минус убыток) за январь-июль 2020 года составил 5 трлн 370,2 млрдрублей. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

За аналогичный период 2019 года сальдированный финансовый результат по сопоставимому кругу организаций составлял 9 трлн 289,9 млрд рублей. Таким образом, в годовом выражении показатель сократился на 42,2%.

Доля убыточных организаций в России за январь-июль 2020 года увеличилась на 3,5 процентного пункта по сравнению с прошлым годом и достигла 34,3%. Соответственно доля прибыльных организаций сократилась до 65,7%.

Согласно данным Росстата, за отчётный период 36,3 тысячи организаций получили совокупную прибыль в размере 8 трлн 774,7млрд рублей, при этом 19 тысяч организаций понесли убыток на общую сумму 3 трлн 404,5 млрд рублей.