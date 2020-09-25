Новосибирск, , 18:49 — REGNUM В пятницу, 25 сентября 2020 года в СФО стартовал полуфинальный онлайн-хакатон «Цифрового прорыва» — одного из важнейших проектов президентской платформы «россия — страна возможностей». За выход в финал будут бороться 100 IT-команд. Призовой фонд — порядка 3 миллионов рублей, лучшие решения будут сопровождаться до внедрения.

В хакатоне принимают участие более 1200 разработчиков, дизайнеров, продакт-менеджеров и других специалистов IT-сферы, а также студентов из 33 регионов России. Лидер по количеству регистраций — Новосибирская область. Также в ТОП-5 входят Омская, Томская и Иркутская области и Красноярский край.

В течение 48 часов команды в прямом эфире будут решать актуальные кейсы от партнеров проекта. В числе направлений — промышленный IoT, ситуационные центры, e-commerce, цифровизация и digital-разработка.

«Конкурсантам предстоит спасать леса от пожаров с помощью искусственного интеллекта, создавать автоматизированную систему управления парками, улучшать услуги курьерской доставки и разрабатывать сервис для цифровой навигации по библиотеке», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, — Кроме того, мы предложили и кейс самой платформы «Россия — страна возможностей». Нужно создать удобный конструктор презентаций для участников проекта нашей платформы — инженерного чемпионата «CASE-IN». Также у конкурсантов будет возможность решить кейс, в котором потребуются управленческие навыки — необходимо разработать ПО для диагностики и проведения тестирования информационных систем, платформ и ресурсов для создания цифрового государства и цифровой трансформации».

Команды будут соревноваться дистанционно, помогать проходить испытания в режиме нон-стоп им будут трекеры и эксперты. Защита проектов состоится в прямом эфире.

«В который раз конкурс объединяет людей с самыми разными компетенциями. Среди самых популярных — HTML CSS (193 регистрации), основы программирования: типы и структуры данных (172 регистрации), Python (169 регистрации), JavaScript (161 регистрация), SQL (138 регистраций). Помимо разработчиков к нам присоединились дизайнеры, управленцы и другие специалисты. Есть много участников с междисциплинарными компетенциями — многие указали более пяти разных навыков при регистрации. Это показывает, сколько талантливых специалистов есть в Сибири! Наша задача — помогать им развиваться и вовлекать их в процесс цифровой трансформации страны», — прокомментировал руководитель конкурса «Цифровой прорыв», директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

Важной частью полуфинала станет серия деловых мероприятий, посвященных переходу СФО от цифровой трансформации к цифровой зрелости. В день открытия хакатона, 25 состоялся круглый стол при участии полномочного представителя Президента России в СФО Сергея Меняйло, а также руководителей региональных министерств цифровизации и связи, отраслевых экспертов и представители IT-бизнеса Сибири. На нем обсудили цифровую трансформацию традиционных отраслей экономики, госуправления и социальной сферы, кадровый вопрос, уровень цифровой грамотности жителей СФО.

Во второй день хакатона, 26 сентября в прямом эфире пройдет public talk «Digital-трансформация сознания и процессов», на котором выступят отраслевые эксперты, представители крупных госкомпаний и региональных властей.

Среди актуальных кейсов конкурса — задача от госкорпорации «Росатом» по разработке технологии сбора и обработки информации о местоположении контейнеров на предприятиях.

«Конкурс «Цифровой прорыв» стал эффективной площадкой встречи крупных технологических корпораций и талантливых разработчиков, заинтересованных в развитии профессиональной карьеры именно в нашей стране, где сегодня открывается множество новых возможностей. Росатом ожидает от специалистов готовности разбираться в том, как на практике будут использоваться создаваемые цифровые решения. Поэтому кейсы, которые мы предлагаем для решения в рамках «Цифрового прорыва», максимально предметны. Нам интересно не только то, насколько хорошо молодые специалисты создают прототипы, но и то, насколько быстро они могут разобраться в особенностях управленческого или производственного процесса. Мы называем новый тип «цифрового» специалиста, работающего в промышленности, «нео-инженерами», которые помимо понимания и умения конструировать производственные системы глубоко разбираются еще и в цифровых технологиях. Такие специалисты — очень дефицитный ресурс. И мы их активно ищем, в том числе — на «Цифровом прорыве», — поделился генеральный директор ЧУ «Цифрум» (ГК «Росатом») Борис Макевнин.

«Почта России» предложила командам создать инструмент, который сократит время доставки отправлений. А задача от «Газпромбанка» подразумевает разработку сервиса для безопасной онлайн-отправки документов — клиентам не придется лишний раз идти в отделение и стоять в очереди.

«На данный момент Банк активно развивает клиентскую базу и спектр оказываемых услуг, многие из которых требуют предоставления документов от клиентов или даже замены документа при плохом качестве. Повторные визиты создают как неудобство для клиентов, так и дополнительную нагрузку на сотрудников. Мы ждём от участников хакатона интересных и удобных решений, с помощью которых клиент мог бы предоставить документ удаленно, без повторного визита в банк, а сотрудник — принять документ и использовать его для дальнейшего оказания услуги», — прокомментировал начальник управления эффективности процессов Департамента банковских процессов Иван Иванов.

Для международного инженерного чемпионата CASE-IN — проекта платформы «Россия — страна возможностей» — участники хакатона разработают конструктор для создания презентаций. Так талантливые инженеры сэкономят время на оформление своих идей и уделят его детальной проработке полезных решений.

Среди региональных кейсов — задача от Министерства чрезвычайных ситуаций Новосибирской области. IT-специалисты разработают технологию, которая защитит леса от пожаров. Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области предложило создать инструмент для тестирования информационных систем — чтобы госорганы эффективно работали в цифре и без перебоев предоставляли социальные услуги гражданам. А Новосибирской государственной областной научной библиотеке требуется продукт, который поможет читателям проще ориентироваться в здании и находить нужные книги.

По итогам хакатона победителей ждет призовой фонд порядка 3 млн рублей и поддержка партнеров проекта: прохождение стажировок, участие в публичных мероприятиях, и другие призы. Лучшие решения будут реализованы.

Оператором конкурса «Цифровой прорыв» выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Проект реализуется при поддержке Госкорпорации «Росатом», «Почты России», ПАО «Россети», «Газпромбанка», Сбера, Ассоциации Больших Данных, ПАО «Ростелеком». Технологический партнер конкурса — Mail.ru Group.

Информационными партнерами конкурса выступают: News.ru, Общественное телевидение России, Российская газета, Агентство экономической информации «Прайм», Информационно-аналитическое агентство «Телеком-Дэйли», Деловой журнал «Инвест-Форсайт», Информационное агентство «ФедералПресс», Информационное агентство REGNUM, Группа компаний ComNews.

Инфраструктурный партнёр конкурса — РВК.

HR-партнёр конкурса — кадровое агентство «Harwest».