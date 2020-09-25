Бишкек, , 18:39 — REGNUM В январе — июле 2020 года взаимный товарооборот Киргизии с другими странами сложился на уровне $3 млрд 83,7 млн (237,9 млрд рублей), снизившись в сравнении с аналогичным периодом 2019 года на 21,7%. Такие данные приводит министерство экономики республики.

За это время объем экспорта вырос на 1,7% и достиг $1 млрд 129,2 млн (87,1 млрд рублей), а импорт, напротив, сократился на 30,9% и составил только $1 млрд 954,5 млн (150,8 млрд рублей).

Увеличение экспорта произошло преимущественно благодаря росту на 34,2% объема поставок золота за рубеж.

Кроме того, возросли экспорт живых животных — в 3,4 раза, бумаги и бумажных изделий — в 2,8 раза, оборудования и механизмов — на 14,7%, молока и молочной продукции — на 11,7%, фруктов и орехов — на 6,2%, а также пластмассы и изделий из нее — на 1,7%.

При этом снижение импорта обусловлено уменьшением ввоза изделий из кожи — в 5,1 раза, обуви — в 4,1 раза, предметов одежды и принадлежностей к ней — в 2,6 раза, химических нитей и волокон — в 2,5 раза, керамических изделий — в 2,1 раза, древесины и изделий из нее — в 1,9 раза, электрических машин и оборудования — в 1,9 раза и удобрений — в 1,5 раза.

Также наблюдалось сокращение поставок из-за рубежа фруктов и орехов — на 29,5%, пластмассы и изделий из нее — на 25,3%, табачных изделий — на 18,5% и нефтепродуктов — на 11,9%.