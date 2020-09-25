Бишкек, , 18:36 — REGNUM Налоговая служба Киргизии обязала организации и индивидуальных предпринимателей с 1 января 2021 года начать представлять налоговую отчетность в виде электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.

Хозяин мясной лавки Ken Flottman

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Отмечается, что налогоплательщики должны заблаговременно приобрести квалифицированную электронную подпись у специализированных операторов, которые прошли государственную аккредитацию.

Напомним, что налоговую отчетность в электронном виде с применением электронной подписи с 1 июля 2019 года в Киргизии уже сдают плательщики налога на добавленную стоимость, импортеры и экспортеры товаров.