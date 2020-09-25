Москва, , 18:15 — REGNUM Если в РФ будет снова введен режим жестких ограничений, аналогичных тем, которые были весной 2020 года, то от экономических последствий этого шага сильнее всего пострадают сфера услуг, транспорта, туризм, малый и средний бизнес. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 сентября заявил заведующий Лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

Карантин © ИА Красная Весна

«Меньше всего пострадают крупные компании из списка системообразующих и получающие господдержку. Сильнее — сфера услуг, транспорта, туризма, малый и средний бизнес, — сказал он. — Вместе с тем есть надежда, что уже принимаемые меры и вакцинация населения позволят избежать второй волны. Но в любом случае возврат к карантину — сценарий, к которому должны быть готовы граждане и экономика».

Как пояснил экономист, Россия сейчас располагает значительными золотовалютными запасами, и их использование поможет сгладить последствия новой волны коронавируса, если она наступит.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что даже если власти РФ решат вновь ввести карантин, аналогичный тому, который был весной 2020 года, спад экономики будет не таким сильным.

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