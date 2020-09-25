Москва, 25 сентября 2020, 18:10 — REGNUM Даже если власти РФ решат вновь ввести карантин, аналогичный тому, который был весной 2020 года, спад экономики будет не таким сильным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 сентября заявил заведующий Лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Александр Абрамов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Даниил Григорьев объяснил, как власти РФ будут реагировать на очередной экономический спад.
Читайте ранее в этом сюжете: Власти РФ не станут спасать экономику, если решать ввести карантин — мнение
Читайте развитие сюжета: Граждан РФ призвали быть готовыми к объявлению второго карантина