Москва, , 18:10 — REGNUM Даже если власти РФ решат вновь ввести карантин, аналогичный тому, который был весной 2020 года, спад экономики будет не таким сильным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 сентября заявил заведующий Лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Александр Абрамов.

Закрытое в период режима ограничений кафе в Санкт-Петребурге Дарья Драй © ИА REGNUM

«Вряд ли сегодня можно точно прогнозировать вероятность повторения карантина. Однако даже если это случится, спад будет более мягким, поскольку не наступит одновременно во всех крупных странах и не приведет к такому же обвалу цен на нефть, как в марте 2020 года, — сказал Абрамов. — Власть, население и медицина уже обладают опытом рационального поведения в такой ситуации, нет дефицита средств гигиены и необходимых лекарств, поэтому новая волна будет легче прошедшей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Даниил Григорьев объяснил, как власти РФ будут реагировать на очередной экономический спад.

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