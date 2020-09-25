Москва, , 18:02 — REGNUM Если власти РФ введут в стране новый карантин, но для борьбы с возникшим экономическим кризисом понадобятся значительные выплаты по безработице. Об этом 25 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев.

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«Понадобятся социальная поддержка, создание гарантированной занятости в государственном секторе для потерявших источники дохода, масштабные инвестиции с высоким мультипликативным эффектом и прочее. Речь может идти о дефиците бюджета порядка 10% ВВП в годовом выражении (что, впрочем, куда меньше множества западных стран), — пояснил Григорьев. — Для финансирования этих расходов государству достаточно увеличить госдолг, выпустив новые облигации. Если есть опасения, что полученные средства частный сектор направит на приобретение валюты и импорта, можно примерно на 20% от итоговых расходов продать валюту из ФНБ, чтобы подстраховаться и не допустить сильного проседания курса».

Но, как полагает Григорьев, в лучшем случае можно надеяться на минимальную реакцию — снижение ставки ЦБ на десятые доли процентного пункта, небольшие выплаты малоимущим и многодетным семьям, скромные субсидии региональным властям.

«Экономические власти России продолжают рассматривать государственное влияние как «необходимое зло» и связывают надежды восстановления с «цифровизацией», «внедрением инноваций» и «естественным ходом вещей», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Григорьев объяснил, почему экономика РФ пострадала меньше, чем в государствах Запада.

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