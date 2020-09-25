Хабаровск, , 17:59 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв обсудил на расширенном заседании правительства региона итоги и перспективы реализации Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД).

В ближайшие пять лет в регионе планируют привести в порядок 330 км автодорог. Работы проведут как в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, так и в сельских территориях, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

«По проекту «Дорожная сеть», включенному в нацпроект, в 2020 году на ремонт автодорог предусмотрено 3,6 млрд рублей, из которых почти 1,7 млрд рублей — федеральные средства. Эти деньги позволят до конца года отремонтировать 110 объектов. 48 из них находятся в Хабаровске, 31 — в Хабаровском районе, 20 — в Комсомольске-на-Амуре, еще 11 — в других районах. В переводе на расстояние — это 180 км. На 73% ремонтируемых дорог уже уложено асфальтобетонное покрытие, — отчитался исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства края Роман Мирошин.

Состояние дорог — одна из самых болезненных проблем Хабаровского края. Ежегодно от автомобилистов поступают тысячи жалоб на качество асфальтового покрытия, однако принципиально ситуация не улучшалась долгие года.

Михаил Дегтярёв обозначил задачи более ответственно и качественно подходить к вопросам дорожного ремонта. Так, все контракты надо разыгрывать заранее, чтобы сразу, как это позволяют температуры, подрядчики могли приступить к работам. Это позволит существенно увеличить объемы выполняемых за год работ.

Затронули участники заседания и вопросы безопасности дорожного движения. Эта тема накануне обсуждалась на выездном совещании секретаря Совбеза России Николая Патрушева во Владивостоке. Сегодня порядок на автотрассах во многом зависит от наличия камер фото‑ и видеофиксации. Современные технологии позволяют фиксировать нарушения, дисциплинируют водителей. Пока же в краевой столице, как заявило руководство ГИБДД, 44% установленных камер не работают.

«Вопрос с камерами в Хабаровске — «перезревшая» проблема. В таком большом городе есть какие-то осколки системы. Этим вопросом нужно энергичнее заниматься. Я постоянно слышу просьбы выделить денег. Не будет бюджетных денег. Есть же другие механизмы, которыми давно пользуются, например, концессионные соглашения. Практически везде в России современные системы видеофиксации внедрены предпринимателями-концессионерами, — обратился к главам муниципалитетов Михаил Дегтярёв.

Временно исполняющий обязанности губернатора региона также поставил задачи перед краевым Министерством транспорта и подведомственными учреждениями.

Первое — конкурсы надо готовить заранее, чтобы деньги отправлять дорожникам как можно раньше, весной. С этой проблемой Михаил Дегтярёв столкнулся во время своих командировок по районам. Повсеместно дорожные службы жаловались, что из-за сроков процедур они не успевают уложиться в график. На севере короткое лето и нужно максимально быстро отработать до холодов.

«Нам с вами предстоит усилить контроль за конкурсными процедурами и проведением работ. Нужно больше привлекать общественность и депутатов. Есть хороший пример этого — ремонт Комшоссе в Комсомольске-на-Амуре. Коллеги из парламента занимались вопросом системно, контролировали подрядчика, его работу. Динамика на площадке хорошая. Надо перенимать опыт. Скажу еще — очень важно реагировать на обращения граждан в соцсетях. Не нужно ждать, когда люди начнут закидывать жалобами, надо реагировать сразу, быстро. Увидел, проконтролировал, поставил вопрос в график, — сказал временно исполняющий обязанности главы региона.

Михаил Дегтярёв сам продемонстрировал, как это работает на практике. Один из депутатов, во время заседания обратился к главе Хабаровского района с просьбой взяться за прокладку дорог к жилым комплексам «Campo Verde» и «Солнечная поляна», еще восемь лет назад построенных под Хабаровском. Но получил ответ о том, что денег нет, а работы в перспективе если и проведут, то только на сэкономленые от других объектов.

«Давайте мы будем учитывать просьбы граждан. Даю поручение минтрансу вместе с главой поселения заняться этими дорогами. Мы готовы оказать вам поддержку», — распорядился Михаил Дегтярёв.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, опыт работы на федеральном уровне позволяет Михаилу Дегтярёву более гибко подходить к решению каждой конкретной проблемы, изыскивая нетривиальные возможности и поиск компромисса.

Для радикального улучшения ситуации будут задействованы ресурсы всех ведомств и уровней власти: муниципалитетов, краевого правительства, ГИБДД, федеральных ведомств.