Москва, , 17:57 — REGNUM Самое интересное в сделке «Яндекса» и «Тинькофф банка» — это цена: 5,5 млрд долларов, считает управляющий партнер Legium. io Иван Хаустов. Об этом он заявил сегодня, 25 сентября, ИА REGNUM, комментируя информацию о предстоящей покупке и интеграции сервисов двух компаний.

Олег Тиньков Дарья Драй © ИА REGNUM

«Буквально на днях Microsoft объявила о покупке издателя и разработчика видеоигр Zenimax (владелец Bethesda Softworks и id Software) за 7,5 млрд долларов. Мы живём в мире, когда разработка видеоигр может быть более прибыльна, чем банковская деятельность», — отметил Хаустов.

Он также обратил внимание, что чистая прибыль TCS Group Holding в 2019 году составила 36 млрд рублей. То есть цена сделки — десять годовых прибылей всей группы компаний.

«Очевидно, такая оценка дана не по выручке, а по капитализации. В чем самый главный капитал Тинькофф банка? Аудитория, — подчеркнул эксперт. — Клиенты виртуального банка идеально подходят Яндексу по профилю. В свою очередь, аудитория Яндекса идеальна для виртуального банка. Естественно, IT компания рассчитывает кратно увеличивать выручку как раз за счёт слияния аудиторий».

Он также вспомнил, что не так давно Яндекс запустил суперап Яндекс Go. Значит, следующим логичным шагом будет объединение суперапов в один МЕГАап, добавил Хаустов.

Напомним, что ранее пресс-служба TCS Group (основным активом компании является «Тинькофф банк») анонсировала покупку компании российской IT-компанией «Яндекс». Как известно, стороны уже достигли принципиального соглашения по сделке.

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