Москва, 25 сентября 2020, 17:53 — REGNUM Для многих российских предприятий, в случае введения новых ограничений из-за COVID-19, лучшим вариантом адаптации станет полное прекращение работы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 сентября заявил экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев.
А сам сектор услуг, как пояснил эксперт, полон небольшими и средними компаниями, для которых единственным вариантом адаптации к переменам будет полное прекращение работы.
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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Григорьев предположил, что в случае, если в РФ снова введут режим жестких ограничений из-за распространения коронавируса, то, скорее всего, последствия таких мер будут мягче, чем это было весной 2020 года.
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