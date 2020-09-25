Москва, , 17:53 — REGNUM Для многих российских предприятий, в случае введения новых ограничений из-за COVID-19, лучшим вариантом адаптации станет полное прекращение работы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 сентября заявил экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев.

«Традиционно в слабой позиции находятся отрасли, связанные с предоставлением услуг и обслуживающие частное потребление — кафе, кинотеатры, торговые и фитнес центры, авиаперевозки и тому подобное, — сказал он. — Однако именно их небольшой размер в доле ВВП объясняет, почему падение российской экономики оказывается скромнее, чем у западных соседей. Наше население просто слишком бедное, чтобы позволить себе достаточное потребление всевозможных услуг».

А сам сектор услуг, как пояснил эксперт, полон небольшими и средними компаниями, для которых единственным вариантом адаптации к переменам будет полное прекращение работы.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Григорьев предположил, что в случае, если в РФ снова введут режим жестких ограничений из-за распространения коронавируса, то, скорее всего, последствия таких мер будут мягче, чем это было весной 2020 года.

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