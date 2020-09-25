Челябинск, , 17:49 — REGNUM В Челябинске сотрудники ФСБ пресекли сбыт немаркированной табачной продукции. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

В арендованном предпринимателем складе и в двух магазинах контрразведчики изъяли больше 90 коробок с нелегальной продукцией. Среди изделий оказались сигареты нескольких марок на общую сумму более 1,5 млн рублей.

Установлено, что гражданин покупал табачную продукцию у неизвестных следователям лиц через интернет-приложения и соцсети. Затем он делал наценку на каждую пачку в размере 15 рублей и продавал через продмаги Челябинска. Материалы переданы в следственные органы регионального МВД России. Полиция сейчас решает вопрос о возбуждении уголовного дела.