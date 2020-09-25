Москва, 25 сентября 2020, 17:41 — REGNUM В случае, если в РФ снова введут режим жестких ограничений из-за распространения коронавируса, то, скорее всего, последствия таких мер будут мягче, чем это было весной 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 сентября заявил экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев.
Для экономики России, как пояснил Григорьев, ограничения обернутся падениями в дополнительные проценты ВВП, переносом контрактов и сворачиванием проектов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее был озвучен предположительный процент потерь российской экономики в случае введения новых ограничений.
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