Подгорица, , 17:35 — REGNUM По данным Центробанка Черногории, представители коммерческих банков ожидают более строгих критериев предоставления кредитов как населению, так и бизнесу в ближайший период.

Результаты опроса банкиров показывают, что во втором квартале 2020 года наблюдалось снижение спроса населения на кредиты, что соответствует ожиданиям, выраженным в предыдущем опросе.

«Банки считают, что снижение спроса во втором квартале было вызвано ухудшением экономической ситуации в стране из-за появления коронавируса. В качестве фактора снижения спроса банки зафиксировали, прежде всего, более низкую заработную плату, снижение занятости, а также ухудшение ситуации на рынке недвижимости. Также на снижение спроса, по мнению банков, повлияло сокращение и перенос сроков покупки недвижимости и потребительских товаров длительного пользования», — говорится в документе Цетробанка.

Банки ожидают падения спроса населения на кредиты, особенно жилищные, и в следующем квартале.

Как сообщалось ранее, общий объем одобренных кредитов банков на конец июля 2020 года составил 3,18 миллиарда евро и зафиксировал рост на 2,6 процента в месяц, тогда как по сравнению с июлем 2019 года был зафиксирован рост на шесть процентов.

Депозиты в банках в июле 2020 года составили 3,3 миллиарда евро и зафиксировали небольшой рост в месячном исчислении, тогда как в годовом исчислении они зафиксировали снижение на 3,4 процента.