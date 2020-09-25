Москва, 25 сентября 2020, 17:31 — REGNUM Российская экономика выйдет на очередной виток падения, если власти страны прибегнуть к тем ограничениям, которые они ввели в весной 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 сентября заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.
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Однако, как пояснил экономист, речь не идет о таком же снижении объемов производства, которое было весной, так как бизнес уже получил жесткий и эффективный опыт работы в дистанционных условиях.
Как пояснил экономист, ключевой задачей в этой ситуации видится точечная поддержка наиболее пострадавших игроков.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что Россия может избежать введения жестких карантинных мер из-за второй волны коронавируса.