Москва, , 17:31 — REGNUM Российская экономика выйдет на очередной виток падения, если власти страны прибегнуть к тем ограничениям, которые они ввели в весной 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 сентября заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.

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Однако, как пояснил экономист, речь не идет о таком же снижении объемов производства, которое было весной, так как бизнес уже получил жесткий и эффективный опыт работы в дистанционных условиях.

«В данном случае можно говорить об объеме потерь в 2−3%."Удар» примет сфера услуг, притом та ее часть, которая либо в силу технологических или иных ограничений не сможет перейти в онлайн формат взаимодействия со своими клиентами, — сказал Чередниченко. — Также вновь пострадает цепочка отраслей связанных со сферой туризма (как внутреннего, так и внешнего)».

Как пояснил экономист, ключевой задачей в этой ситуации видится точечная поддержка наиболее пострадавших игроков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что Россия может избежать введения жестких карантинных мер из-за второй волны коронавируса.