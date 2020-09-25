Нью-Йорк, США, , 17:16 — REGNUM Фондовый рынок США начал торги 25 сентября в «смешанном настроении» — Dow Jones и S&P 500 открылись с минусом, однако Nasdaq немного вырос на старте торгов.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 120,93 пункта (0,45%), до 26 694,51 пункта, индекс S&P 500 упал на 9,93 пункта (0,31%), до 3236,66 пункта. В то же время индекс Nasdaq вырос на 8,19 пункта (0,08%), до 10 680,46 пункта.

На рынок действует неопределенность переговоров о новом пакете помощи экономике между Белым домом и Конгрессом. Однако Nasdaq поддерживают прибыли ряда «высокотехнологичных» компаний.

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