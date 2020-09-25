Ташкент, , 16:47 — REGNUM В Узбекистане планируют установить 3,5 млн электронных приборов учета природного газа в рамках проекта «Внедрение автоматизированной системы контроля и учета природного газа», сообщает 25 сентября агентство Kun. uz со ссылкой на соответствующее постановление президента республики.

Газ Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

Приборы учета в первую очередь планируется установить в регионах с высоким уровнем потребления природного газа и задолженности. Система с современными приборами учета будет внедрена до 1 августа 2021 года. Для финансирования проекта будет привлечен кредит на $150 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, для создания валового внутреннего продукта Узбекистана стоимостью $1 тыс. расходуется в два-три раза больше энергии, чем в развитых странах.

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