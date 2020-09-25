Москва, , 16:14 — REGNUM Экономический спад был гарантирован РФ даже в том случае, если бы не случилось никакой пандемии коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 сентября заявил социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Так он прокомментировал вероятность того, что власти РФ могут вновь ввести в РФ режим жестких ограничений, аналогичный тому, что имел место весной 2020 года.

«Совершенно очевидно, что без тяжелых последствий введение такого полномасштабного карантина не обойдется. Однако понятно, что и без пандемии и карантина у нас экономический спад был гарантирован. Коронавирус стал для российского правительства блестящим оправданием. Мы не знаем, какой масштаб спада связан именно с карантином, а какой — с текущими проблемами российской экономики. Но если карантин введут, то все негативные явления резко усугубятся. И вероятность коллапса экономики стремительно вырастет», — сказал Кагарлицкий.

При этом, как подчеркнул социолог, во время весеннего режима ограничений население РФ показало чудеса толерантности по отношению к власти, которая в очередной раз решила протестировать население на выживание.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Игорь Строганов заявил, что если в РФ будут снова введены строгие ограничительные меры в связи с распространением коронавируса, то бизнес постарается переложить на государство свои издержки и приватизировать прибыли.

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