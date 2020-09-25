Москва, , 16:05 — REGNUM Сделка Тинькофф и Яндекса — редкий для рынка случай справедливого «win-win», когда обе стороны одинаково заинтересованы в партнерстве и обладают крайне сильными, сопоставимыми позициями каждый в своем сегменте. Об этом 25 сентября ИА REGNUM заявил инвестиционный директор РВК Алексей Басов.

Читайте также: «Яндекс» планирует приобрести «Тинькофф банк» за $5,48 млрд

«После «разрыва» со Сбербанком Яндекс, очевидно, остро нуждался в опорном банке, на который можно было бы завязать существующие сервисы экосистемы и реализовать синергию. При этом банкинг, как правило, не входит в ДНК технологических компаний, и для развития этого направления они нуждаются в партнерах с принципиально другими компетенциями. В свою очередь, Тинькофф, являясь лидером технологического банкинга в России, также нуждался в партнере для роста, так как в определенном смысле уперся в потолок в своей нише. Можно ожидать, что альянс ИТ-гиганта и финансового института, который обладает всеми необходимыми лицензиями и уникальной технологической экспертизой, станет основой для появления целой череды новых продуктов», — отметил Басов.

По его словам, экосистема Яндекса и Тинькофф может стать полноценным конкурентом экосистеме Сбербанка, с которой будет бороться за кошельки и внимание потребителей. «Нас ждет достойная конкуренция двух великолепных команд, и конечные пользователи от этого только выиграют. Речь о монополизации рынка с учетом присутствия двух столь сильных, фактически равноценных игроков не идет. Безусловно, партнерство — это хорошие новости и для акционеров обеих компаний. Акции Яндекса на бирже уже взлетели более чем на 20%. Для владельцев Тинькофф Яндекс станет гарантом финансовой стабильности», — подчеркнул Басов.

Читайте также: «Яндекс» и TCS Group подорожали на $2 млрд после объявления о слиянии

Он не исключает, что в ближайшее время похожие партнерства с необанками будут и у других крупных интернет-игроков, которые начнут формировать собственные финансовые элементы экосистемы для конкуренции с Яндексом и расширения продуктовых линеек. «За последние годы этот процесс уже прошли многие финансовые группы и телеком-гиганты. Сегодня пришло время интернет-компаний, которые смогут не только получить в свой контур финансовый бизнес, но и реализовать синергии с цифровыми продуктами», — добавил эксперт.

По его мнению, на перспективы международной экспансии бизнеса Яндекса сделка вряд ли окажет серьезное влияние: «Банковское законодательство отличается серьезной страновой спецификой, и наши игроки сильны интеграциями с локальными партнерами и взаимодействием с российскими потребителями. Внутри России, ландшафт рынка, безусловно, трансформируется. Интернет-игроки смогут полноценно конкурировать с аналогичными бизнесами, core-компетенции которых находятся в оффлайн».

Читайте развитие сюжета: Цена — самое интересное в сделке «Яндекса» и «Тинькофф банка»