Нижний Новгород, , 15:47 — REGNUM С начала года агропромышленные предприятия Нижегородской области получили 3,1 млрд рублей субсидий. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона сегодня, 25 сентября.

Комбайн в поле Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

По словам губернатора Глеба Никитина, большая часть этих денег, а именно 2,2 млрд рублей выделена из областного бюджета.

Также глава региона отметил, что на развитие сельскохозяйственного сектора Нижегородской области в 2020 году предусмотрено 4,2 млрд рублей субсидий.

Эти средства будут направлены на развитие молочного и мясного скотоводства, проведение полевых работ, обновление парка сельхозтехники и оборудования, реализацию мероприятий по мелиорации, а также развитие элитного семеноводства и садоводства.

«На сегодняшний день сельское хозяйство — одна из самых успешно развивающихся отраслей даже в текущей экономической ситуации. Важно сохранить эту динамику, поэтому мы продолжим поддерживать отрасль», — подчеркнул Никитин.