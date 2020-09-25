Подгорица, , 15:47 — REGNUM Валовой внутренний продукт (ВВП) Черногории упал на 20,2% во втором квартале 2020 года (апрель, май, июнь), сообщил Монстат.

Это означает, как пишет издание Vijesti, что Черногория находится на грани глубокой рецессии, так как аналогичные темпы экономического спада можно ожидать в третьем квартале. Ожидается, что госдолг достигнет показателя 90% ВВП.

Экономисты прогонозируют, что после рецессии Черногории потребуется не менее пяти лет, чтобы восстановиться после такого падения и достичь докризисного периода.

Черногорию ждет очередной пересмотр бюджета, а правительству, которое должно быть сформировано в ближайшее время, придется срочно решать, как выводить страну из кризиса.