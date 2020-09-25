Ярославль, , 15:43 — REGNUM 27 сентября 2020 года в России отметят 37-й День туризма, который в этом году пройдет под девизом «Туризм и развитие сельских регионов». Традиционно в Ярославле, где туризм играет немало важную роль для экономики в целом, в этот день проходят праздничные мероприятия.

Афиша Дня туризма в Ярославле

В этом году при содействии некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое Кольцо» пройдет церемония награждения для представителей и работников туристических предприятий области.

«На днях в своей речи генеральный секретарь Всемирной туристской организации господин Зураб Пололикашвили высказался о том, что туризм как сектор экономики дает возможность зарабатывать на жизнь, зарабатывать на достоинство и равенство, это множество рабочих мест для людей совершенно разного направления профессиональной деятельности. Мы полагаем, что в эти нелегкие для всех участников туристической отрасли времена важно выделить тех, кто активно способствует сохранению и продвижению туристической привлекательности Ярославской области, поддерживает туризм региона на плаву и играет важную роль в цепочке звеньев, работающих на стабильное функционирование субъектов туристической инфраструктуры», — прокомментировала событие президент «НП «МОТ «Золотое Кольцо» Марина Филимонова.

Персональные знаки отличия из рук первых лиц туристической отрасли региона получат те, кто продолжает свой труд на благо развития туризма в Ярославле, области и на всем маршруте «Золотое кольцо России».

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