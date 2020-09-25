Ярославль, 25 сентября 2020, 15:43 — REGNUM 27 сентября 2020 года в России отметят 37-й День туризма, который в этом году пройдет под девизом «Туризм и развитие сельских регионов». Традиционно в Ярославле, где туризм играет немало важную роль для экономики в целом, в этот день проходят праздничные мероприятия.
В этом году при содействии некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое Кольцо» пройдет церемония награждения для представителей и работников туристических предприятий области.
Персональные знаки отличия из рук первых лиц туристической отрасли региона получат те, кто продолжает свой труд на благо развития туризма в Ярославле, области и на всем маршруте «Золотое кольцо России».
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