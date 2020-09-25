Москва, , 15:43 — REGNUM Если в РФ будут снова введены строгие ограничительные меры в связи с распространением коронавируса, то бизнес постарается переложить на государство свои издержки и приватизировать прибыли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 сентября заявил доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Строганов.

«Массовая помощь малому бизнесу и сервисному сектору, с одной стороны, оправдана, если мы говорим о социальном эффекте и о безработице, — пояснил Строганов. — Но с другой стороны, весна и лето 2020 года показали, что субъекты малого и среднего предпринимательства в России массово не платят налоги и нанимают работников через различные «черные» схемы, а зачастую вообще без официальной занятости. А значит, с точки зрения устойчивого экономического развития государства, смысл поддерживать «серый» бизнес на плаву отсутствует».

При этом экономист уточнил, что к крупному бизнесу в России тоже хватает вопросов и с точки зрения выплаты налогов, и зарплат сотрудников, и соблюдения трудового законодательства.

«Любой кризис, особенно теперешний, это очень хороший повод внимательно присмотреться к тому, как работает бизнес, и не надо забывать, что он с радостью попробует национализировать издержки (то есть переложить их на государство), в данном случае от ограничительных мер, и приватизировать прибыль, — пояснил Строганов. — Поэтому любая поддержка должна быть целевой, продуманной и с механизмом контроля расходования бюджетных средств».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Строганов объяснил, что российский сектор общественного питания рискует не пережить вторую волну пандемии коронавируса и введение режима строгих ограничений.

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