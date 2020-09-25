Берлин, , 15:39 — REGNUM Министр экономики Германии Питер Альтмайер выступил против остановки строительство газопровода «Северный поток — 2» на фоне инцидента с блогером Алексеем Навальным.

«Проблематично каждые два месяца ставить под сомнение проекты, которые заложены на многие десятилетия», — сказал он в интервью газете Handelsblatt.

Министр добавил, что газ, который предполагается транспортировать по трубопроводу, предназначен не только для Германии, но и для многих европейских стран, поэтому «возможные последствия» необходимо обсуждать с партнерами.

Как сообщало ИА REGNUM, Навальный был доставлен в больницу в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо в самолёте. Через несколько дней его перевезли на лечение в клинику «Шарите» в Берлине. 23 сентября врачи берлинской клиники выписали Навального из стационара.

В медучреждении отметили, что блогеру стало заметно лучше, неотложное лечение пациента завершено. Врачи допускают, что Навальный поправится полностью, при этом об отдалённых последствиях «тяжелого отравления», отмечают они, можно будет судить позже.

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