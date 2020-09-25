Минск, , 15:50 — REGNUM Ленинградская область в 2021 году увеличит товарооборот с Белоруссией на 15−20%, в том числе за счет выравнивания торгового баланса в пользу импорта из этой страны. Об этом 25 сентября заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко после встречи с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.

Встреча в Минске губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко Lenobl.ru

По словам главы российского региона, баланс торговли планируется, в частности, выравнивать за счет покупки Ленинградской областью модульных водоочистных и канализационных станций, которые выпускаются в Белоруссии, приобретения белорусских газовых и дизельных автобусов.

«Потенциал увеличения в следующем году товарооборота между Ленинградской областью и Республикой Беларусь составляет 15−20 процентов, в том числе за счет выравнивания торгового баланса, поскольку сейчас Ленинградская область экспортирует в Беларусь больше товаров, чем приобретает там», — пояснил Дрозденко.

В свою очередь в Белоруссии, по словам губернатора, также хотели бы продвигать продукцию своего совместного с Россией предприятия по производству лифтового оборудования, построенного в Санкт-Петербурге.

«Еще одним поставщиком в Ленинградскую область может стать белорусская компания БНБК, производящая комбикорма с аминокислотами (сегодня такие комбикорма импортируются только из Норвегии, — прим.ред.)», — уточнил Дрозденко.

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Напомним, ранее глава Ленинградской области Александр Дрозденко подвел итоги своей встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске. По словам губернатора, главной темой обсуждения стало экономическое сотрудничество и поставки в Ленобласть белорусской техники.

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