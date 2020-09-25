Москва, , 15:43 — REGNUM Российское правительство одобрило общенациональный план действий по восстановлению занятости и доходов населения, роста долгосрочных структурных изменений в экономике. Сообщение об этом опубликовано 25 сентября на сайте правительства.

План одобрен на заседании правительства, прошедшем 23 сентября, с учётом состоявшегося обсуждения.

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Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на заседании правительства, что мероприятия плана уже частично выполняются. Намеченные действия синхронизированы с проектом бюджета на три года.

Запланированные мероприятия помогут в числе прочего восстановить эффективную занятость и платёжеспособный спрос, поддержат малый и средний бизнес, позволят запустить новый инвестиционный цикл и улучшить деловой климат.

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