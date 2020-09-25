Москва, 25 сентября 2020, 15:30 — REGNUM Российский сектор общественного питания рискует не пережить вторую волну пандемии коронавируса и введение режима строгих ограничений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 сентября заявил доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Строганов.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании карантина — все новости»
По его словам, если первую волну ограничений российская экономика пережила достаточно спокойно, то вторая волна может оказаться значительно опаснее.
Кроме того, как пояснил экономист, если высшая школа может вполне неплохо работать по «удаленке» (и то не вся), то средние школы, музыкальные школы, училища — всё это требует личного контакта с педагогом. Строгие ограничения будут очень болезненны для творческих направлений, спортивных мероприятий, многих видов розничной торговли.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Сергей Хестанов объяснил, что будет с российской экономикой в случае введения новых серьезных ограничительных мероприятий.
Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт сообщил, будут ли жёсткими новые ограничения из-за COVID-19