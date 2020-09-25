Москва, , 15:30 — REGNUM Российский сектор общественного питания рискует не пережить вторую волну пандемии коронавируса и введение режима строгих ограничений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 сентября заявил доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Строганов.

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По его словам, если первую волну ограничений российская экономика пережила достаточно спокойно, то вторая волна может оказаться значительно опаснее.

«Понятно, что логистика во многом уже отработана, и продовольственные сети уже почти привычно перейдут на формат доставки продуктов и товаров. Развлечения и интернет-сервисы опять-таки себя прекрасно чувствуют. Крупные игроки сетевого ритейла техники просто нарастят продажи техники онлайн и с доставкой, — сказал Строганов. — Ожидаемо просядет сектор общественного питания, который и так не очень хорошо выдержал первую волну. Вторую он уже может и не пережить. Просядет издательский бизнес с газетами, журналами и книгами. Пассажироперевозки всех видов опять встанут».

Кроме того, как пояснил экономист, если высшая школа может вполне неплохо работать по «удаленке» (и то не вся), то средние школы, музыкальные школы, училища — всё это требует личного контакта с педагогом. Строгие ограничения будут очень болезненны для творческих направлений, спортивных мероприятий, многих видов розничной торговли.

«Именно поэтому я считаю, что даже при нарастании числа заболевших COVID-19 государство, скорее всего, не пойдет на введение ограничений по типу весны 2020 года. Уничтожать свою экономику в разгар мирового экономического кризиса никто не будет», — сказал Строганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Сергей Хестанов объяснил, что будет с российской экономикой в случае введения новых серьезных ограничительных мероприятий.

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