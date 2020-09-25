История вопроса

Прикладные состязания между танковыми экипажами – танковый биатлон – проводится ежегодно на полигоне Алабино в Московской области с 2013 года. В первом чемпионате приняли участие 26 команд.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса состязания по танковому биатлону в рамках VI Армейских международных игр «АрМИ-2020» перенесли с конца июня – июля на сентябрь.

