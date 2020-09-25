Володарский район, Нижегородская область, 25 сентября 2020, 15:18 — REGNUM Министерство обороны намерено создать в поселке Мулино в Нижегородской области уникальный учебный центр танковых войск. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.
Новый военный объект планируют открыть до конца года на базе учебного центра боевой подготовки Западного военного округа.
Спецучреждение будет заниматься переподготовкой танковых экипажей, применяя современные методики обучения и новейшую программу подготовки для выступлений на международных соревнованиях «Танковый биатлон».