Москва, , 15:14 — REGNUM В России уровень бедности по итогам второго квартала текущего года вырос на один процентный пункт по сравнению с уровнем первого квартала и составил 13,5%. Об этом говорится в экономическом мониторинге Счётной палаты.

«Уровень бедности вырос во втором квартале 2020 года до 13,5% с 12,5% в первом квартале 2020 года», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что это создало риск того, что национальная цель по снижению бедности в два раза к 2030 году может быть не достигнута.

В ведомстве добавили, что при сохранении благоприятных тенденций в российской экономике доля бедного населения по итогам 2020 года может остаться в пределах 13−13,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин со ссылкой на данные Росстата сообщил, что в России бедность продолжает расти и достигнет к концу года 19,5 млн человек. Он призвал фокусировать внимание на эту группу населения и предлагать меры поддержки.

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