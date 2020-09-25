Москва, , 15:12 — REGNUM Рекордную для России выплату дивидендов — 422,4 млрд рублей — одобрили акционеры Сбербанка на годовом собрании. Об этом говорится в сообщении банка.

Дивиденды за 2019 год составят 50% от чистой прибыли по МСФО. На одну акцию придётся выплата в размере 18,7 рубля. За вычетом налогов прибыль банка за минувший год составила 856 млрд рублей.

По итогам 2018 года Сбербанк направил на выплату дивидендов 43,5% чистой прибыли по МСФО — 361,4 млрд рублей.

Дивиденды Сбербанк перечислит держателям акций до 5 октября. Предыдущий рекорд принадлежит Газпрому, который в минувшем году выплатил держателям своих бумаг 383,2 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября глава Сбербанка Герман Греф объявил о ребрендинге и представил логотип экосистемы банка. Теперь продукты банка объединены под брендом «Сбер».

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