Москва, 25 сентября 2020, 15:07 — REGNUM Если из-за второй волны коронавируса власти РФ введут такие же жесткие ограничения, какие были весной 2020 года, то это окажется очень тяжелым испытанием для российской экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 сентября заявил доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Колганов предположил, что власти РФ не станет тратить много денег на поддержку населения и бизнеса в случае второй волны коронавируса.
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