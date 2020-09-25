Москва, , 15:07 — REGNUM Если из-за второй волны коронавируса власти РФ введут такие же жесткие ограничения, какие были весной 2020 года, то это окажется очень тяжелым испытанием для российской экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 сентября заявил доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

«Если ограничения будут введены так же жестко, как это было весной, то это будет достаточно тяжелым испытанием для российской экономики. Причем если предприятия энергетического сектора, значительная часть крупного бизнеса пострадают не очень сильно (у них как правило производства непрерывного цикла и прошлые ограничения их особенно не затронули), то все что касается сферы услуг понесет очень большой урон, — сказал Хестанов. — Поэтому мне кажется, что какие-то ограничения будут, но власти постараются вводить их таким образом, чтобы минимально затрагивать экономику. Даже тот ущерб, который уже нанесен был достаточно существенным и и заметно усугублять это падение вряд ли решатся».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Колганов предположил, что власти РФ не станет тратить много денег на поддержку населения и бизнеса в случае второй волны коронавируса.

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