Москва, , 15:06 — REGNUM Сбербанк проявляет к медицине большой интерес, однако в первую очередь его интересуют сервисы и программные решения, а не полноценные фармацевтические производства. Об этом 25 сентября сообщил глава кредитной организации Герман Греф в интервью газете «Коммерсантъ».

»В целом к медицине у нас большой интерес», — заявил глава Сбербанка, говоря про слухи о возможной покупке банком «Еаптеки», добавив, что в настоящее время данное направление активно развивается и при этом не стал комментировать конкретную покупку.

Кроме того, Греф указал, что, по его мнению, аптеки — это скорее область розничной торговли, а не совсем фармацевтика.

«Сбербанк заинтересован в развитии платформы здравоохранения внутри экосистемы как одного из самых перспективных и инновационных направлений», — сказал он.

Кроме того, глава Сбербанка отметил, что возглавляемая им кредитная организация стремится дать клиенту единый сервис от консультации посредством телемедицины и возможности найти хорошего врача до выписки электронного рецепта.

«Речь идёт именно о сервисах и программных решениях, а не о полноценном фармацевтическом производстве, это все-таки задача других бизнесов», — уточнил Греф.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября Герман Греф рассказал, что экосистема Сбербанка обрела новый логотип и бренд — Сбер.