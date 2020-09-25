Москва, , 14:48 — REGNUM По итогам августа 2020 года дилеры реализовали в Москве 1303 экземпляра автомобилей сегмента LCV (лёгкие коммерческие автомобили), что на 9,3% меньше, чем в августе прошлого года. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Самыми продаваемыми авто сегмента LCV в российской столице стали машины предприятия ГАЗ. Их продажи в августе упали на 26%, до 360 экземпляров.

На втором месте находится марка Ford. Её за прошлый месяц купили 266 московских автолюбителей. Это на 11% меньше, чем год назад. Тройку лидеров в этом рейтинге замыкает отечественная Lada — 245 проданных автомобилей.

Далее по списку идут: Volkswagen (98 ед.; — 33,3%) и Citroen (74 ед.; +12%).

Всего же за первые восемь месяцев нынешнего года объём рынка LCV в Москве снизился в годовом сравнении на 13%, до 9256 единиц.

Напомним, в августе 2020 года продажи новых легких коммерческих автомобилей в РФ составили 7832 экземпляра — на 16,4% меньше, чем в августе прошлого года.

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