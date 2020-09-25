Москва, , 14:26 — REGNUM Отравление Алексея Навального — очень спорный международный инцидент, и пока среди мировых лидеров нет консолидированного мнения по этому вопросу, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Переход, комментируя предложение сенаторов США о санкциях против российских властей.

«Можно вспомнить, что практически аналогичная ситуация была и с делом Скрипалей. Учитывая, что согласованная позиция отсутствует, введение новых значимых ограничений сейчас выглядит маловероятно.

При этом, даже если какие-либо незначительные санкции все же будут приняты (например, точечные ограничения в отношении узкого круга физических лиц, якобы причастных к инциденту), то они никак не повлияют на экономику России, а останутся исключительно в дипломатической плоскости.

Конечно, есть вероятность, что из-за некоторого неблагоприятного информационного шума отечественная валюта может испытать в моменте некоторое давление

Курс рубля может несколько ослабнуть, но, тем не менее, такие движения будут проходит в рамках стандартной волатильности и каких-либо выраженных негативных последствий не ожидается», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, сенаторы США от двух партий считают необходимым введение антироссийский санкций из-за инцидента с российским богером Алексеем Навальным.

Читайте также: Сенаторы США настаивают на санкциях против РФ из-за Навального