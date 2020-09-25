Пермь, , 14:20 — REGNUM В Пермском крае представители бизнеса с 1 июня получили льготные кредиты (под 2%) на общую сумму 9,4 млрд рублей. По данным Пермского отделения Уральского главного управления Банка России, на получение займа в банки подано 7,8 тыс. заявок от бизнеса на сумму 15,5 млрд рублей. Одобрено 5 587 заявок, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Стоит отметить, согласно постановлению правительства России, с 1 июня льготный кредит под 2% годовых вправе получить социально ориентированные НКО, организации или индивидуальные предприниматели с наемными сотрудниками, деятельность которых признана наиболее пострадавшей или требующей поддержки (обрабатывающие производства) из-за коронавирусного режима. Средства на реализацию программы выделяют из федерального бюджета.

Примечательно, что при соблюдении определенных условий по сохранению штата сотрудников кредит отдавать либо не придется, либо возврат будет частичным.