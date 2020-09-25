Москва, 25 сентября 2020, 14:05 — REGNUM Если Россию все-таки накроет вторая волна коронавирусной инфекции, то правительство вряд ли пойдет на какое-то радикальное расходование резервов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 сентября заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов объяснил, что ждет экономику России, если в стране введут ограничения, похожие на те, что были объявлены весной 2020 года.
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