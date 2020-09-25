Москва, , 14:05 — REGNUM Если Россию все-таки накроет вторая волна коронавирусной инфекции, то правительство вряд ли пойдет на какое-то радикальное расходование резервов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 сентября заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

«Судя по прежним шагам нашего правительства, оно вряд ли пойдет на радикальное расходование резервов. Но какие-то меры оно предпримет. Продлит те, что еще работают. Но, на мой взгляд, для того, чтобы экономика обладала хорошим потенциалом для восстановления, когда волна заболеваемости схлынет, нужны очень серьезные вливания, — сказал Колганов. — Нашему правительству надо взять на вооружение те методы, к которым сейчас широко прибегают более развитые страны, заливающие пандемию деньгами. Никаких других методов стимулирования пока предложить невозможно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов объяснил, что ждет экономику России, если в стране введут ограничения, похожие на те, что были объявлены весной 2020 года.

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