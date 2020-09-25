Москва, , 14:00 — REGNUM Если власти РФ введут ограничения из-за коронавируса, аналогичные тем, что имели место весной 2020 года, то страну ждет волна банкротств и потеря значительной части ВВП. Об этом 25 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

«Экономика России и других стран переживет и более жесткие ограничения, но вопрос в том, в каком состоянии она окажется после, — сказал Колганов. — Потери могут быть серьезные. Ограничения затронут в наибольшей степени сферу услуг. А она у нас понесла очень большие потери и до сих пор не восстановилась. Множество предприятий (мелких и средних) закрывается. И если нас накроет тем, что называют второй волной, и в связи с этим власти РФ пойдут на расширение ограничительных мер, то, безусловно, потери будут еще более глубокими. Мы потерям значительную часть ВВП, увидим волну банкротств мелких и средних предприятий и отказ многих самозанятых от продолжения своего бизнеса. И это все, конечно, серьезно скажется на всей ситуации в экономике».

Как пояснил Колганов, меньше прочих пострадают регионы с низкой плотностью населения и с небольшим удельным весом предприятий сферы услуг.

«Сильно пострадают туристические регионы, хотя у нас туристический сезон близится к концу. Тем не менее есть еще зимний туризм. Тем более что расчеты на скорое восстановление международного туризма явно не оправдываются», — подчеркнул экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин предположил, что в РФ не стоит ждать второй волны «коронабесия», аналогичной той, что была весной 2020 года.