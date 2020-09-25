Пятигорск, Ставропольский край, , 14:13 — REGNUM Программа «Кешбэк за туры по России» повысила интерес туристов к отдыху на Кавказских Минеральных Водах. Загрузка местных санаториев превысила показатели 2019 года, сообщили ИА REGNUM 25 сентября в управлении по информполитике правительства региона со ссылкой на министра туризма и оздоровительных курортов края Александра Трухачева.

Напомним, первый этап программы «Кешбэк за туры по России» прошел с 21 по 28 августа. В ее рамках можно было приобрести как пакетные туры (перелет и проживание), так и отдельно проживание, в случае если турист добирается до места отдыха самостоятельно. Размер кешбэка составил от 5 до 15 тыс. рублей за поездку стоимостью от 25 до 75 тыс. рублей. Программа работала при покупке туров с 1 октября до 20 декабря 2020 года.

От Ставрополья в программу вошло более 50 организаций, в том числе санаторно-курортные учреждения, коллективные объекты размещения и туристские организации. По данным управления, край вошел в топ-3 наиболее востребованных российских регионов по числу бронирований мест в гостиницах и санаториях и стал лидером по планируемой средней продолжительности пребывания туристов (11 дней).

«Динамика глубины бронирования свидетельствует о повышенном интересе к отдыху на Кавказских Минеральных Водах. С сентября и до конца декабря загрузка санаториев превысит показатели соответствующего периода прошлого года за счет туристов, отдавших предпочтение российским курортам», — приводятся в сообщении слова Трухачева.

По словам министра, новая мера поддержки стала интересна и гостям, и жителям Ставрополья, которые планируют семейный отдых и ежегодный отпуск по более низкой стоимости.

В настоящее время Федеральное агентство по туризму готовится к запуску второго этапа программы стимулирования внутренних туристских поездок для жителей страны. Старт намечен на октябрь. Для получения кешбэка нужно забронировать отдых продолжительностью минимум две ночи без ограничений в цене. Возврат средств составит 20% от стоимости поездки. Перечень участников программы от Ставрополья в ближайшее время будет опубликован на сайте регионального минтуризма.